Napoli Como Serie A: orario, formazioni ufficiali e diretta TV
Il Napoli torna protagonista al Maradona nella decima giornata di Serie A, ospitando il sorprendente Como di Cesc Fabregas. Gli azzurri guidano la classifica con 21 punti e puntano a confermarsi davanti al proprio pubblico, mentre i lombardi, quinti con 16 punti, cercano una nuova prestazione di livello.
La sfida è in programma oggi, sabato 1 novembre, con fischio d’inizio alle ore 18.
Probabili formazioni
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. Allenatore: Conte.
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Diao; Morata. Allenatore: Fabregas.
Dove vedere Napoli-Como
La partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati Sky con il pacchetto Zona Dazn potranno seguirla anche sul canale 214. Disponibile inoltre in streaming tramite l’app Dazn su smart TV, smartphone, tablet e pc.