Como-Inter, ultima sfida per lo Scudetto Serie A: orario, formazioni ufficiali e diretta TV

Questa sera, venerdì 23 maggio, alle ore 20:45 allo stadio Sinigaglia, il campionato di Serie A si chiude con Como-Inter, un match che potrebbe decidere le sorti del titolo. L’Inter, seconda in classifica con 78 punti, ha bisogno di una vittoria per restare in corsa e sperare in un passo falso del Napoli, impegnato in contemporanea contro il Cagliari.

Le probabili formazioni di Como-Inter

Il tecnico Cesc Fabregas schiera il Como con un 4-2-3-1 offensivo. In porta ci sarà Butez, difesa composta da Vojvoda, Engelhardt, Kempf e Valle. A centrocampo spazio a Perrone e Da Cunha, mentre il trio offensivo alle spalle dell’unica punta Douvikas sarà formato da Caqueret, Nico Paz e Strefezza.

L’Inter di Simone Inzaghi risponde con il consueto 3-5-2. Sommer difende i pali, linea difensiva a tre con Bisseck, Acerbi e Bastoni. Sulle fasce Dumfries e Dimarco, mentre in mezzo agiscono Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco la coppia formata da Taremi e Thuram.

Como-Inter in diretta esclusiva su Dazn

La partita sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn. Per seguire il match, è sufficiente scaricare l’applicazione su una smart tv compatibile oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick, Google Chromecast, Timvision Box o console da gioco PlayStation e Xbox.