Meteo, inizio novembre con clima mite e piogge sparse: fino a 24°C a Roma e 18°C a Milano

L’inizio di novembre porta temperature sopra la media stagionale e qualche episodio di instabilità. Nella giornata di sabato si registrano piovaschi al Sud e fenomeni sparsi su alcune aree del Nord, mentre da domenica una nuova perturbazione atlantica interesserà il settentrione e l’Alta Toscana.

Secondo le analisi di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, dopo questi passaggi instabili il tempo tenderà a stabilizzarsi con prevalenza di sole almeno fino al 10 novembre, accompagnato da valori termici sensibilmente superiori alle medie. Nel fine settimana, le massime raggiungeranno 24°C a Roma, Terni, Benevento e Foggia, 23°C a Napoli e Macerata, 22°C lungo la riviera romagnola. A Milano sono previsti 18°C, circa 4-5°C in più rispetto al periodo.

Le oscillazioni termiche rendono incerto il cambio di stagione nell’abbigliamento: giacche pesanti e piumini risulteranno ingombranti durante le ore centrali del giorno, mentre rimarranno utili solo al primo mattino.

Nel dettaglio, nelle prossime ore persisterà un po’ di instabilità all’estremo Sud e a macchia di leopardo sul Nord, mentre sulle regioni centrali prevarrà un tempo più stabile con una sorta di "Novembrata" sulla Capitale. La temperatura massima prevista a Roma è di 24°C.

Domenica, giorno della Commemorazione dei Defunti, è atteso un cielo coperto con piogge al Nord e su parte del Centro. I fenomeni saranno più intensi sul Nord-Ovest al mattino e si estenderanno nel pomeriggio verso Nord-Est e Toscana.

La perturbazione scivolerà poi verso sud-est entro lunedì, lasciando qualche rovescio sul Medio Adriatico e al Sud. Successivamente, è previsto il ritorno di un clima più stabile e mite, riconducibile alla cosiddetta Estate di San Martino, attesa quest’anno già dal 4 novembre.

Secondo le indicazioni attuali, la prima decade di novembre si presenterà dunque caratterizzata da condizioni prevalentemente soleggiate e temperature miti.

Previsioni nel dettaglio

Sabato 1:Nord: cielo nuvoloso con isolate pioviggini.Centro: soleggiato con velature.Sud: piovaschi tra Calabria e Messinese.

Domenica 2:Nord: nuova perturbazione con piogge diffuse.Centro: nuvoloso, deboli precipitazioni sull’Alta Toscana.Sud: condizioni stabili.

Lunedì 3:Nord: miglioramento.Centro: rovesci sulle regioni adriatiche.Sud: piogge sparse.

Tendenza: ritorno dell’Estate di San Martino con tempo stabile e mite.