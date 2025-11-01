Cremonese-Juventus: orario, probabili formazioni e dove seguirla in tv e streaming

La Juventus torna in campo per la decima giornata di Serie A con una sfida ricca di attesa. Oggi, sabato 1 novembre, i bianconeri affrontano la Cremonese allo stadio Zini in uno degli anticipi del turno. A catalizzare l’attenzione è il debutto in panchina di Luciano Spalletti, chiamato a sostituire l’esonerato Igor Tudor.

L’incontro prende il via alle 20:45 e promette intensità in campo, con i padroni di casa desiderosi di conferme e la Juve pronta a impostare un nuovo corso tattico.

Leggi anche Spalletti alla Juventus: Credo nella squadra. Puntiamo allo scudetto

Le probabili formazioni

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani Mussolini, Payero, Bondo, Vandeputte, Barbieri; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Rugani; McKennie, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Openda; Vlahovic. Allenatore: Spalletti.

Dove vedere Cremonese-Juventus

La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e in co-esclusiva sui canali Sky Sport (Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251). Disponibile anche in streaming tramite le app Dazn, Sky Go e Now.