Parigi, Sinner domina Shelton e conquista la semifinale del Masters 1000
Jannik Sinner avanza con autorevolezza al Masters 1000 di Parigi, superando nei quarti di finale l’americano Ben Shelton. Sul campo dell’Accor Arena, l’azzurro ha imposto ritmo, precisione e solidità, tornando a mostrare una condizione fisica e mentale di alto livello.
Reduce da una vittoria convincente contro Francisco Cerundolo, Sinner ha approcciato la sfida con grande determinazione. Dall’altra parte della rete, Shelton, numero 6 del ranking ATP, arrivava dalla vittoria su Rublev, ma non è riuscito a trovare continuità nel confronto diretto con l’italiano.
Il primo set si è chiuso con il punteggio di 6-3 in appena 34 minuti, segno di una netta supremazia nei turni di battuta e negli scambi da fondo campo. Sinner ha costruito punti con lucidità, limitando al minimo gli errori e neutralizzando la potenza del servizio avversario.
Il torneo parigino ha un peso particolare per la classifica: con un eventuale trionfo, l’azzurro potrebbe tornare numero uno al mondo almeno fino alle Atp Finals di Torino, appuntamento conclusivo della stagione.
La partita è trasmessa in esclusiva su Sky Sport, con possibilità di visione in streaming tramite SkyGo, NOW e Tennis TV.
In semifinale, Sinner sfiderà il vincente tra Medvedev e Zverev, in un confronto che promette grande spettacolo sul cemento indoor francese.