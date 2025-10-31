Sinner contro Shelton ai quarti del Masters 1000 di Parigi: orario, precedenti e diretta tv

Jannik Sinner torna protagonista a Parigi-Bercy. Oggi, venerdì 31 ottobre, il campione azzurro sfida l’americano Ben Shelton nei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi, un incrocio atteso che porta sul campo ritmo, potenza e tecnica.

Sinner arriva dal successo netto contro Francisco Cerundolo, confermando solidità e precisione nei momenti chiave. Dall’altra parte, Shelton – attuale numero 6 del ranking ATP – ha piegato Andrey Rublev con una prestazione brillante e aggressiva.

Leggi anche Sinner-Cerundolo al Masters 1000 di Parigi: orario, precedenti e diretta tv

La partita è in programma sul Court Central e inizierà non prima delle ore 19. Per quanto riguarda i precedenti, i due si sono affrontati già sette volte: il bilancio pende nettamente a favore dell’azzurro, avanti 6-1. L’ultimo confronto risale ai quarti di Wimbledon, dove Sinner ha confermato il proprio dominio.

Dove vedere Sinner-Shelton

La sfida sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su Sky Sport. Disponibile anche lo streaming su Sky Go, piattaforma NOW e servizio dedicato Tennis TV.