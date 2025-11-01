Sinner vs Zverev: semifinale del Masters 1000 di Parigi, orario, precedenti e diretta TV

Jannik Sinner torna oggi protagonista al Masters 1000 di Parigi. Sabato 1 novembre l’azzurro sfida Alexander Zverev nella semifinale del torneo francese, dopo il convincente successo ottenuto contro Shelton nei quarti di finale.

Il numero 2 del ranking ATP arriva a questa sfida con un rendimento solido e continuo, mentre il tedesco ha superato Medvedev nel turno precedente, confermando la propria competitività sul cemento indoor.

L’incontro tra Sinner e Zverev è in programma non prima delle 17:00. Il bilancio dei confronti diretti è in perfetto equilibrio: 4 vittorie a testa nei precedenti 8 incroci. L’ultimo duello risale a pochi giorni fa, nella finale dell’ATP 500 di Vienna, dove Sinner ha avuto la meglio.

Sinner-Zverev sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport. La partita potrà essere seguita anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go, NOW e Tennis TV.