Bimba legata alla sedia con una sciarpa durante il pranzo: educatrice licenziata in un asilo di Napoli

Un episodio avvenuto in una scuola d’infanzia paritaria del quartiere Pianura, a Napoli, ha portato al licenziamento immediato di una nuova educatrice. Una bambina sarebbe stata legata a una sedia con una sciarpa durante l’ora del pranzo, apparentemente per farla rimanere seduta.

L’allarme è scattato quando la madre della piccola, venuta a conoscenza dell'accaduto il giorno successivo, ha contattato i carabinieri della stazione di Pianura. Sul posto sono intervenuti anche i militari del nucleo radiomobile di Napoli per verificare la situazione.

La direttrice dell’asilo ha spiegato ai carabinieri di aver già provveduto al licenziamento della collaboratrice coinvolta, assunta solo da quattro giorni. La bambina non ha riportato alcuna ferita e le sue condizioni fisiche sono state definite buone.

Dopo il confronto in struttura e la presa d’atto dei provvedimenti adottati, la madre della minore ha deciso di non sporgere denuncia.