Bimba di 8 anni difende il padre con una mazza da baseball durante tentata rapina

Una bambina di otto anni è intervenuta coraggiosamente per difendere il padre durante una tentata rapina avvenuta nel loro negozio di liquori a Maplewood, Minnesota. Il 10 agosto 2024, un uomo di 37 anni, Conchobhar Morrell, travestito da corriere Amazon, ha fatto irruzione nel negozio poco prima della chiusura, minacciando il proprietario con una pistola, poi rivelatasi una replica.

Secondo le ricostruzioni, Morrell ha minacciato il proprietario, Leo, chiedendo tutto il denaro presente in cassa. Leo, preoccupato per la sicurezza della figlia, ha cercato di placare l'uomo, ma quando il rapinatore si è avvicinato al bancone, Leo è intervenuto fisicamente per proteggere la figlia.

Mentre Leo lottava con il rapinatore, la bambina, senza esitazione, ha afferrato una mazza da baseball e ha colpito ripetutamente Morrell, costringendolo alla fuga. Poco dopo, Morrell è stato arrestato dalla polizia nelle vicinanze del negozio e ora deve rispondere di tentata rapina aggravata.

L'intervento della bambina è stato catturato dalle telecamere di sorveglianza, rendendola una piccola eroina nella comunità. Amazon ha dichiarato che Morrell, impiegato da una società terza per le consegne, sarà immediatamente licenziato.