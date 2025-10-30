Belen e la frecciatina a Barbara d'Urso: Non mi saluta durante l'intervista in diretta

“Ma guarda, è un po’ strana questa situazione perché in realtà Barbara d’Urso non mi saluta”. Con queste parole Belen Rodríguez ha sorpreso il pubblico durante la diretta di “Matti da legare” su Radio2, dove ha risposto alle domande dell’imitatore Vincenzo De Lucia, questa volta nei panni di Mara Venier.

La conduttrice argentina ha ricordato con leggerezza l’ultima intervista fatta con la “zia Mara” prima della recente apparizione a Belve di Francesca Fagnani: “Prima della Fagnani, l’ultima intervista l’ho fatta con te Mara. Sono felicissima di come è andata e mi ha stupito la sorpresa del pubblico rispetto a quello che ho raccontato”.

Belen ha scherzato anche sul suo celebre lato spontaneo, evitando però di tradurre una parolaccia argentina: “Non era il caso, ma posso insegnare tutti gli insulti in argentino, senza spiegarli”.

Il momento più vivace è arrivato quando De Lucia ha indossato i panni di Barbara d’Urso, lanciando una provocazione ironica: “Ieri ho visto Belve, col cuore Belen sei stata bravissima, ma se c’ero io facevo più share. Ci vedevano da Marte, Nettuno, Uranio. Col cuore”.

A quel punto, Belen ha replicato senza filtri: “È strana questa cosa perché Barbara d’Urso non mi saluta. Dici che ora si è sciolta? La salutiamo? Io non ho problemi. Ciao Barbara, col cuore”.

Rispondendo poi ai messaggi degli ascoltatori, la conduttrice ha parlato del suo legame con l’Italia: “Il pregio che apprezzo di più negli italiani è l’accoglienza. Qui si vive più vicini, si sente di più l’amore. In Argentina le distanze sono enormi, qui invece si tende a condividere tutto”.

Sul suo futuro diviso tra due Paesi, ha spiegato: “Se preferisco vivere in Italia o in Argentina? Farei sei mesi e sei mesi. Da noi il Natale si festeggia in piscina, ma io preferisco celebrarlo al freddo”.