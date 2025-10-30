Donald Trump annuncia nuovi test nucleari: Gli Stati Uniti devono essere pronti

Donald Trump ha dichiarato l’avvio immediato di una nuova fase di test sulle armi nucleari, giustificando la decisione come risposta diretta ai programmi militari di altri Paesi. L’annuncio è arrivato con un post pubblicato su Truth Social da Gyeongju, in Corea del Sud, poco prima del suo incontro con il presidente cinese Xi Jinping.

“Poiché altri Paesi stanno conducendo test sulle loro armi nucleari, ho ordinato al Dipartimento della Guerra di iniziare immediatamente i nostri test su basi equivalenti”, ha scritto Trump. “Questo processo partirà senza ritardi”.

L’ex presidente ha ricordato che gli Stati Uniti “possiedono più armi nucleari di qualsiasi altra nazione”, sottolineando come durante il suo primo mandato sia stato realizzato un “completo aggiornamento e rinnovamento dell’arsenale esistente”.

“A causa del loro enorme potere distruttivo, odiavo farlo”, ha aggiunto, “ma non avevo scelta”.

Trump ha inoltre affermato che, in termini di potenza nucleare, “la Russia è al secondo posto e la Cina al terzo, ma entro cinque anni raggiungerà il livello di Washington e Mosca”.