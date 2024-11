Gianni Delogu muore in incidente stradale a Oristano: addio all'imprenditore che innovò la sanificazione

Nella notte del 2 novembre 2024, Oristano è stata scossa da una tragica notizia: Gianni Delogu, 69 anni, noto imprenditore locale, ha perso la vita in un incidente stradale. L'evento si è verificato intorno alle 4 del mattino in via Ozieri, una zona periferica della città. Secondo le prime ricostruzioni, Delogu avrebbe perso il controllo del suo veicolo, che si è ribaltato, causando il decesso sul colpo. Alcuni automobilisti di passaggio hanno notato l'auto incidentata e hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma per Delogu non c'è stato nulla da fare.

Gianni Delogu era una figura di spicco nel panorama imprenditoriale sardo. Fondatore della Sanycar, azienda specializzata nella sanificazione, aveva ottenuto riconoscimenti internazionali per le sue innovazioni. In particolare, durante la pandemia, la Sanycar aveva sviluppato un dispositivo di sanificazione che le aveva valso il titolo di migliore startup italiana al Gitex 2020-Future Stars di Dubai.

La comunità di Oristano e l'intera Sardegna piangono la scomparsa di un uomo che, con la sua visione e il suo impegno, ha contribuito significativamente allo sviluppo tecnologico e sanitario della regione. Le autorità stanno conducendo ulteriori indagini per chiarire le cause dell'incidente.