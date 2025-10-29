Lucarelli e Biagiarelli, la dedica d'amore che commuove il web: Ti amo da quando il mondo era diverso

“Dieci anni fa, quando ho cominciato ad amarti…”. Con queste parole Lorenzo Biagiarelli ha dedicato un messaggio pieno d’amore alla sua compagna e futura moglie, Selvaggia Lucarelli. Lo chef ha condiviso sui social un selfie insieme alla giornalista, accompagnato da una riflessione nostalgica sui tempi in cui si sono conosciuti.

“La Juve vinceva tutti gli scudetti, il Papa si chiamava Francesco e la Regina Elisabetta era ancora viva. In Myanmar non c’era la dittatura, e solo qualche ultracentenario poteva ricordare l’ultima pandemia. L’Isis non aveva ancora distrutto Palmira, noi non avevamo quattro gatti e a Milano, a dicembre, nevicava ancora”, ha scritto Biagiarelli.

“Insomma, ti amo da quando il mondo era diverso. E sono felice che questa sia l’unica cosa che, nel frattempo, non è cambiata”, ha concluso lo chef nel suo post. Tra i commenti, non è mancata la risposta ironica della Lucarelli: “Tu eri giovane, io non lo ero già più. Vedi che alla fine il mio è stato un vantaggio”. Una battuta che gioca sulla loro differenza d’età: lui ha 34 anni, lei 51.

La coppia, insieme da dieci anni, è pronta al grande passo. Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli si sposeranno presto. È stata la stessa giornalista ad annunciare la notizia durante un’intervista a “Hot Ones”, il podcast di RaiPlay condotto da Alessandro Cattelan. Le nozze si terranno in Puglia, probabilmente nella primavera del 2026.

“Io l’ho conosciuto dieci anni fa e dopo un mese gli ho detto: ‘Sposiamoci’. Avevo fame di tempo, avevo 41 anni e lui ha detto ‘no’, giustamente. Ne ho fatto una questione di orgoglio e ho promesso che non gliel’avrei più chiesto”, ha raccontato Lucarelli. “Dopo nove anni, però, sono tornata all’attacco perché ho compiuto 50 anni e ho i