Ultimo commuove il web: suona il pianoforte con il figlio Enea, lo scatto emoziona i fan

Ultimo conquista il cuore dei fan con un toccante momento di intimità familiare. In una foto in bianco e nero, il cantautore romano suona il pianoforte insieme al suo piccolo Enea, creando un'immagine di dolcezza che ha conquistato i social. Scopri come questa scena commovente ha fatto breccia nel mondo del web!

Un momento di tenerezza e intimità familiare ha conquistato i social: Ultimo, all’anagrafe Niccolò Moriconi, ha pubblicato una foto che lo ritrae mentre suona il pianoforte insieme al piccolo Enea, suo primo figlio nato dalla relazione con Jacqueline Luna Di Giacomo. Lo scatto in bianco e nero mostra le mani del cantautore romano posate sui tasti, affiancate da quelle minuscole del figlio, nato il 30 novembre scorso. A commento della foto, una sola parola: “Sei”. Un gesto semplice ma denso di significato, che ha subito catturato l’attenzione del pubblico. La foto ha ricevuto una pioggia di like e commenti, diventando virale in poche ore. Tra i messaggi, anche gli auguri per il piccolo Enea che proprio oggi, venerdì 30 maggio, ha compiuto sei mesi. “Questa foto è una poesia, tanti auguri”, ha scritto un utente colpito dall’emozione dello scatto. Ad accompagnare l’immagine, Ultimo ha scelto come sottofondo musicale “La parte migliore di me”, il brano che ha scritto proprio per suo figlio. Un legame tra musica e famiglia che rappresenta da sempre il cuore pulsante della vita artistica del cantautore romano.

