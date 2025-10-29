Red Bull mette le ali a Lucca Comics & Games 2025

RED BULL METTE LE AAALI A LUCCA COMICS & GAMES

L’AREA RED BULL ENERGY ZONE SARÀ UNA TAPPA OBBLIGATORIA A LUCCA E OSPITERÀ LA FINALE NAZIONALE DI RED BULL TETRIS® SABATO 1° NOVEMBRE

Preparati a giocare con Lollo Lacustre e Poly Quiz Show, host dell’imperdibile Finale Nazionale di Red Bull Tetris®! Se vuoi assicurarti l’ultimo spot, dal 29 al 31 ottobre direttamente nella Red Bull Energy Zone sarà attiva una classifica speciale: chi otterrà il punteggio più alto si unirà ai finalisti della competizione.

Milano, 27 ottobre 2025 – Manca pochissimo all’evento che ogni anno celebra la cultura pop in tutte le sue forme, dal 29 ottobre al 2 novembre, infatti, Lucca Comics & Games aprirà le sue porte ai tanti appassionati provenienti da tutto il mondo. Quest’anno, Red Bull sarà presente in grande con un esclusivo spazio situato nella particolare cornice di Lucca Hostels & Rooms San Frediano (Via della Cavallerizza 12), nei pressi delle suggestive mura di Lucca. Le attività che animeranno la Red Bull Energy Zone per tutti e 5 i giorni di manifestazione saranno tantissime e molto variegate, da una zona make-up pensata per i tantissimi cosplayer e non che coloreranno le strade di Lucca, a un’escape room interattiva controllata dall’IA o, ancora, una arcade room ricca di cabinati per i più nostalgici: tutte attività in grado di regalare ai visitatori un’esperienza esclusiva e mai vista prima. Non mancherà, inoltre, la possibilità di incontrare di persona i creator del momento, come Francesco “Cydonia” Cilurzo e Michele “Sabaku no Maiku” Poggi, presenti domenica 2 novembre dalle 11:00 alle 12:30 per un meet & greet aperto a tutti i fan.

L’appuntamento più importante sarà quello con le qualifiche e la Finale Nazionale di Red Bull Tetris®, un picco competitivo unico e su scala mondiale che permetterà di eleggere il Campione Nazionale, che rappresenterà l’Italia alla Finale Mondiale, in programma dall’11 al 13 dicembre a Dubai. In questo contesto unico, l’ultima partita si svolgerà sotto il cielo del deserto, dove più di 2000 droni daranno vita al primo game ufficiale di Tetris® giocato dal vivo, proiettato all’interno dell’iconica Cornice di Dubai. Ai 7 giocatori già ammessi alla Finale Nazionale grazie alle qualifiche online, si potrà aggiungere un ultimo finalista che verrà selezionato direttamente dalla leaderboard dedicata a Lucca Comics & Games che sarà attiva dal 29 ottobre fino al 31 ottobre alle 12:00.

L’evento imperdibile, infine, culminerà alle 14:30 del 1° novembre, con la Finale Nazionale che si terrà proprio nella Red Bull Energy Zone di Lucca, all’interno di uno spettacolare maxi arcade dotato di un maxischermo che permetterà a tutti di seguire il grande evento e con la partecipazione degli host Lollo Lacustre e Poly Quiz Show. Per celebrare Red Bull Tetris® e la vittoria del Campione Nazionale, dalle ore 22:30 del 1° novembre, le porte del Caffé delle Mura (Piazzale Vittorio Emanuele, Lucca) apriranno gratuitamente a tutti i partecipanti di Lucca Comics & Games, in un imperdibile evento dal sapore retrò.

Oltre a un’area interamente dedicata a Red Bull Tetris®, sarà possibile esplorare un percorso espositivo e museale che ripercorre la storia dell’iconico puzzle game attraverso Tetris® Forever di Digital Eclipse: un documentario interattivo e giocabile che celebra l’evoluzione del gioco, i suoi creatori e il suo impatto culturale senza tempo, offrendo un’esperienza imperdibile e aperta a tutti, con numerosi contenuti e attività da scoprire. Inoltre, la Red Bull Energy Zone sarà arricchita dalla presenza di container tematici e dai partner esclusivi come Ford, con un Ranger Wildtrak MS-RT customizzato a tema Red Bull Tetris® in esposizione e Fastweb, con uno spazio personalizzato ricco di attività interattive, con la presenza dell’intramontabile Snake.

Per gli appassionati di videogiochi, non mancheranno sorprese firmate SEGA, presente con il recentissimo Sonic Racing: CrossWorlds all’interno di un container dal look retro, allestito con otto postazioni PlayStation®5, tutte dotate di monitor ROG Swift OLED PG32UCDMR che vantano un pannello 4K QD-OLED di terza generazione da 32” con frequenza di 240 Hz e tempi di risposta ultra-rapidi per offrire immagini straordinarie, colori intensi e un gameplay fluido e coinvolgente, perfetto per vivere al massimo l’universo di Sonic Racing: CrossWorlds. Infine, chiude in bellezza uno shop dedicato al merchandising ufficiale Tetris®, a Red Bull Tetris® e a una linea esclusiva Red Bull creata appositamente per Lucca Comics & Games. E non solo: in esclusiva a Lucca, lo shop apre le porte al mondo Plaion Replai, l'etichetta di Plaion dedicata al retrogaming, dove i visitatori potranno acquistare retro console, accessori e cartucce da collezione, oltre a vivere in prima persona la magia dell’iconico Atari 2600+ Pac-Man Edition e provarlo con mano a pochi giorni dall'uscita ufficiale.

Nel corso dell’evento, infine, saranno installate quattro “Can Drop Zone”: punti dedicati alla raccolta di lattine di alluminio per il riciclo, posizionati vicino ad alcuni bar lungo le mura di Lucca. All’interno della Red Bull Energy Zone, inoltre, i visitatori potranno utilizzare un voting bin che permetterà di riciclare le lattine vuote e, allo stesso tempo, votare il proprio tetramino preferito. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Sistema Ambiente e CIAL, rientra nel progetto Ogni Lattina Vale, versione italiana del programma internazionale Every Can Counts, attivo in 21 Paesi per promuovere il riciclo dell’alluminio durante i grandi eventi sportivi e culturali.

Sarà un’edizione di Lucca Comics & Games indimenticabile per tutti i visitatori dell’area Red Bull Energy Zone, dove sarà possibile vivere un’esperienza mai vista prima. L’appuntamento sarà dal 29 ottobre al 2 novembre nel giardino del Lucca Hostels & Rooms San Frediano: una tappa imperdibile durante tutti i giorni del festival!