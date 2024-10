Red Bull a Lucca Comics & Games 2024

Si riconferma anche quest’anno la presenza di Red Bull a Lucca Comics & Games, uno dei più importanti festival europei che mira a celebrare la cultura pop lasciando ampio spazio al fumetto, ai giochi, al cinema e ai videogame. Per prendere parte a questa edizione, le date da segnare sul calendario sono dal 30 ottobre al 3 novembre, periodo durante il quale l’intero centro storico di Lucca prenderà vita in un evento senza precedenti. Red Bull sarà presente per mettere le aaali all’anima nerd della manifestazione in qualità di Energy Drink esclusivo distribuito presso tutti i punti bar all’aperto sparsi nella cittadella, dove sarà possibile assaggiare anche la nuova Red Bull Winter gusto iced vanilla berry.

Inoltre, con l’intenzione di portare lo spirito di Red Bull all’interno del festival, grazie al celebre energy drink verranno fornite le energie necessarie per affrontare una serie di emozionanti sfide ambientate nell’universo di Monster Hunter Wilds, il videogioco della serie targata Capcom, tra i più attesi del 2025.Infatti, nel cuore della Casermetta San Regolo, sita all’interno dell’Orto botanico di Lucca, i visitatori e gli appassionati potranno mettere alla prova le proprie abilità misurandosi in prove basate sul tempo, sui riflessi e sulla precisione, tutte qualità indispensabili per dei veri cacciatori. Tra le attività proposte, sarà possibile lanciarsi in una sfida a tempo che prevede la ricerca di alcuni tesori nella sabbia; destreggiarsi in una prova di riflessi che permetterà di allenare la reattività in vista dell’uscita del videogioco e affrontare una sfida di mira e precisione con l’arco, durante la quale sarà necessario centrare dei bersagli con la massima accuratezza.

All’interno del percorso non mancheranno tante altre attività, come spazi con photo opportunity, la possibilità di decorare il volto grazie ad una make-up artist professionista, assistere ad un video saluto speciale dal team di sviluppo del gioco e gadget dedicati. Inoltre, tutti i fan e i più curiosi potranno giocare durante l’evento due avvincenti missioni di Monster Hunter Wilds™: un’occasione imperdibile per avere un assaggio in anteprima del videogioco in arrivo il 28 febbraio 2025 su Playstation 5, Xbox Series X|S e Microsoft Windows.

L’esperienza in stile Red Bull continuerà per tutti i giorni di manifestazione con speciali iniziative e opportunità imperdibili. Sabato 2 novembre, a partire dalle ore 19:00, il Caffé delle Mura - sito nei pressi di Porta Elisa - ospiterà un evento aperto al pubblico durante il quale il musicista Fabio Bertolotti, in arte Kenobit, si esibirà in un esclusivo DJ-set dal gusto retro-game.

Inoltre, per i gamer più appassionati, nelle giornate di giovedì 31 ottobre dalle ore 13:00 alle ore 14:00 e domenica 3 novembre dalle 13:00 alle 14:30, presso la Casermetta San Regolo sarà possibile prendere parte a un meet & greet con Sara “Kurolily” Stefanizzi, Red Bull player di punta che si renderà disponibile per condividere la sua passione ed esperienza con tutti i fan.