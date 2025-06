Red Bull a Lucca Comics & Games 2025

TRA ESPERIENZE, GIOCO E COMPETIZIONE, RED BULL UNFORESEEN DEBUTTA A LUCCA E OSPITA LA FINALE NAZIONALE DI RED BULL TETRIS

Red Bull sarà presente a Lucca Comics & Games 2025 in grande stile!

Per la prima volta, il format immersivo Red Bull Unforeseen entra nel mondo della cultura pop con un’esperienza a tema Tetris, che culminerà nella Finale Nazionale di Red Bull Tetris®, in programma sabato 1° novembre all’interno della fiera lucchese. Le qualificazioni online sono già aperte fino al 18 ottobre 2025. Per provare a conquistare un posto in finale, è possibile registrarsi su www.redbull.com/tetrisitaly

Ma non è finita qui: dal 29 al 31 ottobre, all’interno dell’area Red Bull Unforeseen, sarà attiva una classifica speciale : chi farà il punteggio più alto si unirà ai finalisti, conquistando l’ ultimo slot disponibile per la Finale Nazionale.

Dal 29 ottobre al 2 novembre , si riconferma anche quest’anno la presenza di Red Bull a Lucca Comics & Games , uno dei più importanti festival mondiali dedicati a fumetti, manga, cinema, giochi, videogiochi e alla cultura pop. Tra le novità di questa edizione, debutta Red Bull Unforeseen , l’iconico format internazionale che propone esperienze immersive, segrete e sorprendenti, solitamente ospitato all’interno di festival musicali . In Italia è già stato attivato per diverse edizioni all’interno di Nameless Festival – evento musicale tra i più rilevanti del panorama italiano – distinguendosi per il suo approccio coinvolgente e imprevedibile. A Lucca, Red Bull Unforeseen si presenterà in una veste inedita a tema Tetris , dando vita a un’experience immersiva tra percorsi segreti, ospiti inattesi e sorprese... a suon di tetramini.

L’intera attivazione prenderà vita all’ Ostello San Frediano ( Via della Cavallerizza, 12, 55100 Lucca, LU ), cuore pulsante di Red Bull Unforeseen . All’interno dello spazio, i visitatori troveranno anche un’area dedicata al minigioco Red Bull Tetris® – dove sarà possibile tentare la qualificazione alla Finale Nazionale – e assisteranno alla competizione italiana conclusiva.

Il vincitore italiano potrà accedere alla Finale Mondiale , in programma dall’11 al 13 dicembre a Dubai , negli Emirati Arabi Uniti. In questo contesto unico, l’ultima partita si svolgerà sotto il cielo del deserto , dove più di 2000 droni daranno vita al primo game ufficiale di Tetris giocato dal vivo , proiettato all’interno dell’iconica Cornice di Dubai .

L’Italia è uno degli oltre 55 paesi che quest’anno concorreranno per il titolo di Campione del mondo di Tetris : le registrazioni sono già aperte e visitando il sito www.redbull.com/tetrisitaly si potrà tentare di conquistare uno dei primi posti in cima alla classifica nazionale. I 7 punteggi migliori verranno invitati a sfidarsi di persona su PC, in un formato 1 contro 1, durante la Finale Nazionale che si terrà sabato 1 novembre a Lucca Comics & Games . Dal 29 al 31 ottobre , inoltre, tutti i visitatori del festival lucchese potranno tentare di scalare la classifica del qualifier esclusivo dedicato all’evento, che permetterà al miglior punteggio di unirsi ai 7 finalisti delle fasi online in un epico scontro all’ultimo tetramino che animerà le splendide mura di Lucca.

Gli amanti di Tetris meno competitivi e i più curiosi, infine, potranno vivere un’esperienza inaspettata, esplorando i segreti di Red Bull Unforeseen , un’area ricca di sorprese nascoste che renderanno il giardino dell’ Ostello San Frediano una meta imperdibile durante tutti i giorni del festival. Tante altre sorprese e ospiti sono in arrivo nei prossimi mesi, restate sintonizzati!