Reolink: Halloween Security Sale

Reolink trasforma la sicurezza domestica in un’esperienza da brividi per Halloween

Questo Halloween, Reolink , leader nell’innovazione delle tecnologie video intelligenti per case e aziende, porta un tocco di ironia alla tecnologia con una novità pensata per sorprendere e divertire: le risposte rapide a tema Halloween dei suoi videocitofoni intelligenti.

Grazie a questa funzione, attivabile facilmente dall’app Reolink o da desktop, Reolink Video Doorbell può riprodurre messaggi o suoni automatici per accogliere i visitatori. Dalla risata di una strega al saluto del conte Dracula, la sicurezza di casa si trasforma in un’esperienza a tinte horror.

Attivare la funzione è semplice: basta entrare nelle impostazioni del dispositivo, scegliere “Quick Reply” e impostare un messaggio automatico o registrarne uno personalizzato - fino a 10 secondi. È anche possibile decidere dopo quanti secondi far partire la risposta o programmare un periodo di attività limitato.

Disponibili per i modelli senza fili a batteria, con cavo WiFi e PoE, ad Halloween i videocitofoni Reolink uniscono sicurezza, creatività e un pizzico di brivido. Quest’anno, aprire la porta non sarà più lo stesso: sarà un’esperienza da ricordare.

Per maggiori informazioni su come attivare e personalizzare la funzione Quick Reply, è possibile consultare la guida ufficiale disponibile a questo link: support.reolink.com .

Inoltre, fino al 31 ottobre sarà possibile accedere a promozioni speciali su alcuni dei suoi prodotti più apprezzati — dalle telecamere di sicurezza smart ai videocitofoni di ultima generazione – grazie alle quali Halloween sarà l’occasione ideale per rendere la propria casa più sicura e un po’ più spaventosa!