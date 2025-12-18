CES 2026: Reolink svela il futuro della smart security

AI Hub innovativo, videocamere a triplo obiettivo e una nuova floodlight camera

Reolink annuncia la sua partecipazione a CES 2026 dal 6 al 9 gennaio a Las Vegas, dove svelerà tre importanti novità: un nuovissimo AI Hub, una serie innovativa di videocamere a triplo obiettivo e una nuova floodlight camera. Tutti i nuovi prodotti saranno visibili allo stand 52817 del Venetian Expo (padiglioni A–D).

Il nuovo ReoNeura AI Hub integra funzionalità di intelligenza artificiale on-device avanzate, con gestione locale di rilevamento, ricerca ed elaborazione, eliminando ritardi legati al cloud e riducendo i rischi per la privacy. È pienamente compatibile con videocamere, NVR e Home Hub Reolink esistenti.

La nuova serie di videocamere a triplo obiettivo offre risoluzione ultra-HD fino a 24MP, visione panoramica continua a 180° e inquadratura PT (pan-tilt) a 360°, per una copertura completa e una sorveglianza 24/7 senza punti ciechi.

Infine, Reolink presenterà anche un nuovo modello a energia solare della Floodlight Series , pensato per garantire sicurezza affidabile ed ecosostenibile in ambito domestico e aziendale. La serie include già soluzioni premiate come Elite Floodlight WiFi e TrackFlex Floodlight WiFi, vincitrice di 19 riconoscimenti a IFA 2025.

Dall’evoluzione del suo suo ecosistema AI alle soluzioni di videosorveglianza , ogni novità che Reolink presenterà a CES conferma l’impegno del brand nel proporre soluzioni smart, sicure e sempre più personalizzabili.