Juventus-Udinese oggi a Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla

Dopo l'esonero di Igor Tudor, la Juventus torna in campo per la nona giornata di Serie A. All’Allianz Stadium arriva l’Udinese, con fischio d’inizio fissato per oggi, mercoledì 29 ottobre, alle ore 18:30.

I bianconeri saranno guidati in panchina da Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen, chiamato a dare una scossa alla squadra dopo la sconfitta per 1-0 contro la Lazio all’Olimpico. La Juventus è attualmente ottava con 12 punti, gli stessi dell’Udinese, reduce dal successo per 3-2 sul Lecce.

Ecco le probabili formazioni del match:

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Brambilla

Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Zaniolo. All. Runjaic

Dove vederla: Juventus-Udinese sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, tramite smart tv e dispositivi compatibili. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma DAZN.