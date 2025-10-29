Sinner vs Bergs a Parigi: orario, testa a testa e dove seguirla in diretta

Jannik Sinner debutta al Masters 1000 di Parigi, ultimo appuntamento di questa categoria prima delle Atp Finals di Torino. Il tennista italiano scende in campo oggi, mercoledì 29 ottobre, contro il belga Zizou Bergs, attuale numero 41 del ranking mondiale.

Sinner arriva in Francia in un ottimo momento di forma, reduce dalla vittoria nel torneo ATP 500 di Vienna, dove ha superato in rimonta Alexander Zverev in finale. Per l’azzurro si tratta di un ritorno sul campo parigino dopo il forfait della scorsa stagione. Bergs, invece, si è conquistato questa sfida superando al primo turno lo statunitense Alex Michelsen al termine di un match combattuto in tre set.

Il duello tra Sinner e Bergs è previsto nel primo pomeriggio. L’incontro è il terzo in programma sul campo centrale, dove la giornata si apre alle 11 con Arthur Rinderknech contro Valentin Vacherot. A seguire, Alexander Zverev affronta Camilo Ugo Carabelli. La sfida dell’azzurro dovrebbe collocarsi tra le 15 e le 16, a seconda della durata dei match precedenti.

Quello di oggi sarà il primo confronto ufficiale tra i due giocatori, che non si sono mai affrontati in carriera.

Sinner-Bergs sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sui canali Sky Sport. La partita sarà disponibile anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go, NOW e Tennis TV.