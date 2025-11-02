Sinner sfida Auger-Aliassime nella finale di Parigi: orario, precedenti e dove seguirla

Jannik Sinner torna in campo oggi, domenica 2 novembre, per la finale dell’Atp Masters 1000 di Parigi contro Felix Auger-Aliassime, con diretta tv e streaming disponibili su più piattaforme. L’azzurro, attuale numero 2 del ranking mondiale, punta al quinto titolo della stagione e al 23esimo in carriera.

Un eventuale successo consegnerebbe al 24enne altoatesino il ritorno al primo posto ATP, superando Carlos Alcaraz alla vigilia delle Atp Finals di Torino.

Sinner e Auger-Aliassime si sono incontrati quattro volte in carriera, con un bilancio in perfetta parità: due vittorie per ciascuno. Il tennista italiano ha ottenuto i due successi più recenti, entrambi nel 2025: prima nei quarti a Cincinnati (6-0, 6-2), poi in semifinale agli US Open, chiusa in quattro set.

Le affermazioni di Auger-Aliassime risalgono invece al 2022, con le vittorie sulla terra di Madrid e sul cemento di Cincinnati.

Dove vedere Sinner - Auger-Aliassime

La finale dell’Atp Masters 1000 di Parigi inizia alle ore 15:00. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport. Live streaming disponibile su SkyGo, NOW e sulla piattaforma Tennis TV.