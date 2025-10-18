Sinner-Alcaraz, finale del Six Kings Slam: orario, precedenti e dove seguirla in diretta

Jannik Sinner è pronto per l’atto finale del Six Kings Slam. Oggi, sabato 18 ottobre, il campione azzurro sfiderà Carlos Alcaraz nella finale del prestigioso torneo esibizione che si disputa a Riad, in Arabia Saudita.

Sinner arriva a questa finale dopo due vittorie nette: prima ha superato Stefanos Tsitsipas nei quarti, poi ha battuto in semifinale Novak Djokovic con una prestazione di alto livello. Dall’altra parte, Alcaraz ha avuto la meglio sullo statunitense Taylor Fritz, assicurandosi così un posto nell’ultimo atto del torneo.

Leggi anche Will Smith accetta la sfida: sarà lui a interpretare Jannik Sinner in un film? L'attore risponde Jannik, io ci sono

Il tennista altoatesino difende il titolo conquistato lo scorso anno, quando proprio contro Alcaraz si impose nella finale della prima edizione. In questa seconda edizione, il montepremi raggiunge cifre record: 4,5 milioni di euro per il vincitore, a cui si aggiunge un gettone di presenza di 1,5 milioni, per un totale di 6 milioni di euro, tra i più alti mai visti in una competizione tennistica.

La finale Sinner-Alcaraz si disputerà oggi, sabato 18 ottobre, non prima delle ore 20 italiane, subito dopo la finale per il terzo posto tra Djokovic e Fritz. Nei precedenti, lo spagnolo è avanti 10-5 e ha vinto quattro degli ultimi cinque incontri disputati nel 2025. L’ultimo scontro diretto risale alla finale degli US Open, quando Alcaraz si impose in quattro set, conquistando lo Slam americano e il primo posto del ranking mondiale, superando proprio Sinner.

La sfida tra Sinner e Alcaraz sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Netflix, visibile tramite smart TV. Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in streaming sulla piattaforma web e sull’app ufficiale di Netflix.