Ricordo di Mimmo Jodice: scomparso a 91 anni il maestro della fotografia italiana

E' scomparso a 91 anni Mimmo Jodice, tra i più importanti fotografi italiani del secondo Novecento, figura di riferimento nella ricerca visiva e sperimentale del Paese. Nato a Napoli il 29 marzo 1934, ha dedicato la sua vita allo studio dell’immagine come linguaggio, contribuendo in modo decisivo all’evoluzione della fotografia contemporanea.

Tra i primi in Italia a considerare la fotografia non solo come documento, ma come forma d'arte autonoma, Jodice ha esplorato il rapporto tra luoghi, corpi, storia e memoria. La sua Napoli, i paesaggi del Mediterraneo, le architetture sospese nel silenzio e i volti che ha ritratto restano ancora oggi immagini iconiche riconosciute in tutto il mondo.

Il suo lavoro ha trovato spazio nei più importanti musei e istituzioni internazionali, contribuendo a definire una nuova idea di fotografia d'autore. La sua ricerca, sempre coerente e rigorosa, è rimasta fedele a uno sguardo poetico e allo stesso tempo essenziale, capace di restituire identità e profondità a ciò che osservava.