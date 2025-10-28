Eros Ramazzotti festeggia 62 anni: le dediche speciali della famiglia e degli amici

Eros Ramazzotti compie oggi 62 anni e ha scelto di celebrare il suo compleanno con una sorpresa per i fan. Sui social ha infatti svelato la tracklist del nuovo album “Una storia importante”, in uscita il 21 novembre anche in versione spagnola con il titolo “Una historia importante”. Il progetto raccoglie alcuni dei suoi brani più celebri reinterpretati in collaborazione con artisti italiani e latinoamericani.

Sui profili social dell’artista si sono moltiplicati messaggi di affetto e auguri. Ultimo ha condiviso un selfie insieme a lui accompagnato dalla frase “Auguri papà”, mentre Andrea Bocelli ha pubblicato un video del loro duetto scrivendo “Happy Birthday”. Particolarmente tenera la dedica di Michelle Hunziker, che ha postato una foto insieme a Eros con la semplice didascalia “Auguri Ramazza” e un cuore.

La figlia Aurora Ramazzotti ha scelto di ricordare il suo legame speciale con il padre pubblicando una foto in cui Eros tiene in braccio il piccolo Cesare Augusto, nato nel 2023. “Auguri al nonno più figo del mondo”, ha scritto. Eros ha ricondiviso l’immagine scrivendo: “Ho questa immagine tatuata nel cuore”.

Nel nuovo album non mancano i duetti: con Ultimo in “Un’emozione per sempre”, con la portoricana Kany Garcia nella versione spagnola “Una emoción para siempre”, con Carin Leon in “Otra como tú”, con Elisa in “Buona stella” e con Giorgia in “Quanto amore sei” e nella versione spagnola “Cuanto amor me das”. Con Andrea Bocelli interpreterà “Se bastasse una canzone” e la variante in lingua spagnola, mentre con Max Pezzali duetterà in “Come nei film”. Confermato anche Lali in “Fuego en el fuego”.

Rimane invece top secret il nome dell’artista ospite nel duetto su “L’Aurora”, indicato per ora con degli asterischi. Tra le ipotesi circolano Laura Pausini e altre star internazionali di origini italiane, come Nathy Peluso, Ariana Grande, Alessia Cara o Lady Gaga.

Il progetto include anche un inedito, “La mia strada” (in spagnolo “La aventura”), realizzato insieme a Jovanotti. Il cantautore ha raccontato sui social di aver scritto il brano appositamente per l’amico e di averlo registrato in studio con grande entusiasmo.

La tracklist pubblicata da Ramazzotti comprende nella versione italiana: Il mio giorno perfetto, L’Aurora, Un’emozione per sempre, Come nei film, Festa, La mia strada, Buona stella, Se bastasse una canzone, Otra como tú, Domani, Quanto amore sei, Solo insieme a te, Stupide parole romantiche, Fuego en el fuego e 5 secondi.

Nella versione spagnola saranno presenti tra gli altri La Aurora, Una emoción para siempre, Si bastasen un par de canciones, La Aventura e Cuanto amor me das.