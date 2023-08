Tragedia a Silandro, Bolzano: Giovane Donna Uccisa, Ex Compagno Arrestato per Femminicidio

Nella tranquilla provincia di Bolzano, precisamente a Silandro, si è verificata una tragica vicenda che ha scosso l'intera comunità. Il corpo senza vita di una giovane ragazza di 21 anni è stato ritrovato all'interno della casa del suo ex compagno. Le prime informazioni indicano che la giovane è stata vittima di un omicidio brutale, perpetrato con coltellate. Tempestivamente, le forze dell'ordine, in particolare i carabinieri, sono intervenute sul luogo dell'orrore. Dopo un'attenta opera di ricerca, i militari sono riusciti a catturare l'ex compagno, proprio mentre cercava di fuggire verso l'Austria. Quest'uomo, di origine turca, è ora accusato di femminicidio. La vittima, proveniente da Corces, una piccola località nella valle Venosta, aveva avuto una relazione con l'arrestato.

L'arma del delitto è stata individuata all'interno dell'abitazione. I primi accertamenti del medico legale indicano che la giovane potrebbe essere stata uccisa nel corso della giornata precedente, sabato 12 agosto. Gli esatti dettagli dell'accaduto rimangono ancora da chiarire, ma gli esperti medici non hanno dubbi riguardo alla natura violenta della morte, avvenuta per via di accoltellamento. I carabinieri hanno già recuperato il coltello utilizzato nell'omicidio all'interno della residenza.

La famiglia della giovane aveva segnalato la sua scomparsa quando la ragazza non era tornata a casa come previsto. Tale segnalazione ha innescato l'intervento immediato delle forze dell'ordine, con i familiari che si sono presentati dai carabinieri per denunciare la scomparsa. In seguito a un'accurata indagine, il corpo della ragazza è stato scoperto nell'appartamento dell'ex compagno, situato in via Molini. Purtroppo, per la giovane di 21 anni, non c'era più nulla da fare.

La fuga dell'uomo è stata fermata dai carabinieri, che lo hanno rintracciato a bordo della sua Ford Fiesta non lontano da Passo Resia, mentre cercava di raggiungere l'Austria. Il sospettato ha cercato di eludere la cattura accelerando, ma è stato fermato quando un carabiniere ha sparato ai pneumatici dell'auto, costringendolo a uscire di strada e a fermarsi.

La vittima è stata identificata come Celine Frei Matzohl, una giovane donna di 21 anni. La Procura di Bolzano ha aperto un fascicolo per omicidio volontario e l'ex fidanzato è ora ufficialmente indagato.

Questa terribile vicenda ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando un segno indelebile di dolore e rabbia. La giustizia dovrà ora seguire il suo corso e il pubblico ministero avrà il compito di far luce su questo tragico episodio.

