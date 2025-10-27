Fedez, video misterioso a Milano: indizi social e nuove tracce in arrivo?

Fedez torna a far parlare di sé con un enigma visivo che ha catturato l’attenzione dei fan. Nella giornata di lunedì 27 ottobre, a Milano sono apparsi sui ledwall cittadini alcuni frame in bianco e nero che mostrano il rapper di Rozzano in una scena densa di simbolismo.

Nel video, Fedez è ripreso in piedi con lo sguardo rivolto verso l’alto, mentre dalla sua maglia si sprigionano filamenti luminosi attraversati da uno stormo di rondini. Le immagini si chiudono con l’artista che viene sollevato in aria, sospeso tra realtà e visione. Nessun messaggio esplicito, nessuna spiegazione: solo un teaser enigmatico che ha immediatamente alimentato le ipotesi sul suo significato.

Leggi anche Fedez rilancia su Sinner: Vive a Montecarlo e non paga le tasse

L’apparizione, arrivata senza alcun preavviso, sembra essere il preludio a un nuovo progetto. Poche ore dopo, infatti, Fedez ha pubblicato su TikTok un breve video con un frammento di quello che potrebbe essere il suo prossimo brano, accompagnato dalla frase: “Non stare ad ascoltare la rabbia tanto non ha importanza”.

Un indizio che ha scatenato l’entusiasmo dei fan, convinti che il rapper sia tornato a lavorare in studio. Tutto lascia pensare che nuova musica di Fedez sia ormai in arrivo, e che questo video sia solo l’inizio di una strategia di lancio dal forte impatto visivo ed emotivo.