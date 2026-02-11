Fedez e Giulia Honegger, passeggiata a Milano e nuovi indizi sulla coppia

Nuove foto a Milano mostrano Fedez con Giulia Honegger e i figli del cantante. Tra una visita al museo e dettagli notati dai fotografi, tornano le voci su un possibile bambino in arrivo, ma non ci sono conferme ufficiali.

Una giornata normale, lontana da palchi e riflettori. Fedez è stato fotografato nel centro di Milano insieme a Giulia Honegger e ai suoi figli, durante un’uscita che aveva il sapore della routine. Tappa tra le vie di Brera e poi la visita al Museo nazionale della scienza e della tecnologia, in un clima rilassato e familiare.

Le immagini raccontano una presenza ormai costante accanto al cantante. Giulia si muove con naturalezza al fianco dei bambini, tra gesti semplici e momenti condivisi che mostrano una sintonia consolidata. Nessuna posa studiata, solo scorci di quotidianità che hanno attirato l’attenzione dei fotografi.

A far discutere sono alcuni particolari notati negli scatti. Giulia indossa capi dalle linee morbide e un cappotto ampio che non lascia intravedere la figura. In un precedente pranzo al ristorante avrebbe scelto piatti ben cotti, evitando cibi crudi. Al dito, inoltre, è comparso un anello evidente ma dal design essenziale.

Elementi che hanno riacceso le voci su una possibile gravidanza o su un passo ufficiale nella relazione. Al momento, però, restano solo ipotesi. I diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni e le foto mostrano semplicemente una coppia impegnata a trascorrere tempo insieme ai bambini.