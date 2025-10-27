Filippo Magnini chiarisce: Giorgia non è gelosa, era a casa con nostra figlia Mia

Filippo Magnini, ospite oggi a La volta buona, ha affrontato le voci che nelle ultime ore hanno acceso il gossip. L’attenzione era tutta sull’assenza di Giorgia Palmas a Ballando con le stelle durante la puntata di sabato 25 ottobre, alimentando ipotesi di gelosia nei confronti del marito e della sua partner di ballo, Alessandra Tripoli.

Le indiscrezioni erano nate dopo i commenti della giuria, che aveva elogiato la performance di Magnini e Tripoli, tra le più apprezzate della serata, ma aveva anche sottolineato la presunta “freddezza” dell’ex campione di nuoto. In particolare, Guillermo Mariotto aveva scherzato: “Se c’è Giorgia in studio, Filippo non si scioglie”.

Nel salotto di Caterina Balivo, Magnini ha deciso di chiarire tutto: “Non è vero, non ci conoscono. Noi ci amiamo alla follia. Il problema è mio, faccio fatica a mostrare i sentimenti in un contesto che non mi appartiene”, ha spiegato con sincerità.

L’ex nuotatore ha poi rivelato il motivo dell’assenza della moglie: “Giorgia era semplicemente a casa con nostra figlia Mia. Ha provato a tenerla sveglia per guardare la puntata, ma si è addormentata proprio poco prima della nostra esibizione”.

Con il suo solito tono ironico, Magnini ha infine condiviso un aneddoto familiare: “Mia mi ha scambiato per Simone Di Pasquale… era convinta che ballassi con la Signora Coriandoli!”.