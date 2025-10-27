Massimo Brambilla, chi è il nuovo allenatore ad interim della Juventus

Massimo Brambilla è il nuovo allenatore ad interim della Juventus. Il club bianconero ha ufficializzato oggi, lunedì 27 ottobre, la decisione di esonerare Igor Tudor dopo la sconfitta per 1-0 contro la Lazio all’Olimpico, affidando momentaneamente la guida della prima squadra al tecnico della Next Gen. Brambilla siederà in panchina per il match contro l’Udinese, in programma mercoledì 29 ottobre all’Allianz Stadium.

In una nota ufficiale, la società ha comunicato: “La Juventus affida momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimo Brambilla, che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese”. Un passaggio temporaneo, ma importante, per un tecnico che conosce bene la filosofia bianconera.

Nato a Vimercate nel 1973, Brambilla ha 52 anni ed è attualmente alla guida della Juventus Next Gen, la seconda squadra che milita nel campionato di Serie C. Prima di intraprendere la carriera da allenatore, è stato un centrocampista di livello, con esperienze significative tra Serie A e Serie B.

La sua carriera da calciatore è iniziata nelle giovanili del Monza, dove ha esordito in prima squadra nel 1990. In seguito ha vestito le maglie di Reggiana, Parma, Bologna, Torino, Siena, Cagliari e Mantova, totalizzando anche 17 presenze con la Nazionale Under 21. Il ritiro è arrivato nel 2007, proprio nel club che lo aveva lanciato.

Terminata la carriera da giocatore, Brambilla è diventato uno dei tecnici più apprezzati nel settore giovanile italiano. Ha allenato le giovanili del Novara e successivamente quelle dell’Atalanta, guidando prima l’Under 17 e poi la Primavera, con ottimi risultati nella crescita dei giovani talenti.

Nel 2022 è approdato alla Juventus per prendere in mano la Next Gen, la squadra bianconera impegnata in Serie C. Dopo una breve parentesi al Foggia nel 2024, Brambilla è stato richiamato a Torino, dove ora avrà l’occasione di sedersi, anche se per poco, sulla panchina della prima squadra.