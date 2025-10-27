Grave incidente a Sepang in Moto3: Dettwiler travolto da Rueda, entrambi in ospedale

Momenti di paura nel weekend del Gran Premio di Malesia di Moto3, dove un grave incidente ha coinvolto Noah Dettwiler e Juan Antonio Rueda durante il giro di allineamento prima della gara sul circuito di Sepang.

Secondo le prime ricostruzioni, Dettwiler avrebbe rallentato improvvisamente ed è stato colpito in pieno da Rueda, che sopraggiungeva a velocità sostenuta. L’impatto è stato violento e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi in pista. Entrambi i piloti sono stati stabilizzati e trasportati in elicottero all’ospedale di Kuala Lumpur.

Leggi anche Tragico incidente a Scarlino: scontro tra due auto e un trattore, muore un uomo di 72 anni

Le condizioni di Rueda risultano meno gravi: il pilota spagnolo è «sveglio e vigile», ma ha riportato una frattura alla mano e diverse contusioni. Più preoccupante invece la situazione di Noah Dettwiler, ricoverato in terapia intensiva dopo aver subito diversi arresti cardiaci. Le sue condizioni sono stabili, ma resta sotto stretta osservazione medica.

In un comunicato ufficiale pubblicato su Instagram, il team CIP Green Power ha confermato la gravità dell’incidente: «Durante il giro di ricognizione a Sepang, il nostro pilota Noah Dettwiler è stato coinvolto in un grave incidente. È stato trasportato in ospedale a Kuala Lumpur, dove dovrà sottoporsi a diversi interventi chirurgici. È in buone mani e vi chiediamo di rispettare la sua privacy. Noah è un vero combattente e tutto il team è al suo fianco».

Anche il padre del pilota, Andy Dettwiler, ha aggiornato le condizioni del figlio, spiegando al quotidiano Blick che «Noah ha subito diversi arresti cardiaci. Ora è stabile, ma è presto per dichiararlo fuori pericolo. Hanno lottato per salvargli la vita».