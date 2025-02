Alcaraz conquista il titolo all'ATP 500 di Rotterdam

Carlos Alcaraz, numero 3 del mondo, ha vinto il torneo ATP 500 di Rotterdam, superando in finale l'australiano Alex de Minaur, numero 8 del ranking ATP. Il match si è concluso con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2 in un'ora e 56 minuti.

Questo successo rappresenta il 17º titolo in carriera per il 21enne di Murcia e il primo del 2025. È inoltre il suo primo trionfo in un torneo indoor.

Alcaraz ha iniziato il match con determinazione, aggiudicandosi il primo set 6-4. Nel secondo set, de Minaur ha reagito, portandolo a casa per 6-3. Nel set decisivo, lo spagnolo ha ripreso il controllo, chiudendo con un 6-2.

Con questa vittoria, Alcaraz diventa il primo spagnolo a trionfare a Rotterdam, aggiungendo un ulteriore primato alla sua giovane ma già brillante carriera.

