Fiorello esclude il ritorno a Sanremo: Dopo cinque edizioni è giusto fermarsi

Fiorello mette un punto alla sua lunga esperienza sul palco dell’Ariston. Durante il Festival dello Spettacolo al Superstudio Più di Milano, lo showman ha dichiarato che non tornerà a Sanremo dopo le cinque edizioni vissute accanto ad Amadeus.

“Dopo cinque edizioni basta, non lo farei per rispetto ad Amadeus. Io con un’altra persona non ci posso andare”, ha spiegato Fiorello, rispondendo a una domanda del direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali, sul possibile ritorno nel 2026. “Conti è una persona straordinaria, lui stesso lo sa, ma non sarebbe giusto — anche per il pubblico — vedermi sempre lì”.

Tra serietà e ironia, Fiorello ha poi scherzato sulle sue condizioni fisiche, aggiungendo: “Con Sanremo mai dire mai, è vero, ma credo che ormai con l’alluce rigido e i malanni vari può bastare così”.

Con queste parole, il conduttore siciliano sembra chiudere un capitolo importante della sua carriera televisiva, lasciando un segno indelebile nella storia recente del Festival di Sanremo.