Tragedia a Tempio Pausania: auto con cinque ragazzi precipita da un ponte, muore un 25enne

Un terribile incidente stradale è avvenuto nelle campagne di Tempio Pausania, in Gallura, dove un’auto con a bordo cinque ragazzi è precipitata da un ponte. Nell’impatto ha perso la vita un giovane di 25 anni, Omar Masia, originario di Calangianus.

La tragedia si è consumata nella notte, in una zona rurale nei pressi de L’Agnata, località conosciuta anche per essere stata la residenza del cantautore Fabrizio De André. I ragazzi erano diretti a una festa di laurea quando, per cause ancora in fase di accertamento, la loro Bmw è uscita di strada ed è precipitata nel vuoto.

Un destino crudele ha voluto che tra i soccorritori giunti sul posto ci fosse anche il padre della vittima, vigile del fuoco, che ha partecipato alle operazioni di salvataggio riconoscendo il corpo del figlio tra le lamiere dell’auto.

Gli altri quattro ragazzi, tutti coetanei della vittima, sono rimasti feriti e trasportati d’urgenza in ospedale. Le loro condizioni, secondo quanto si apprende, non sarebbero in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’accaduto.