Alex Marquez domina il MotoGp Malesia: terza vittoria stagionale, Bagnaia costretto al ritiro

Alex Marquez conquista il Gran Premio di Malesia e firma la sua terza vittoria nella MotoGP 2025, consolidando il secondo posto nella classifica mondiale alle spalle del fratello Marc Marquez, già campione del mondo. A Sepang, il pilota della Ducati Gresini ha dominato la gara con il tempo di 40'09''249, lasciando dietro di sé un podio tutto spagnolo.

Alle sue spalle si sono classificati Pedro Acosta su KTM e Joan Mir su Honda, completando una giornata trionfale per i colori iberici. Grande delusione invece per Pecco Bagnaia, costretto al ritiro a due giri dal termine per un problema tecnico alla sua Ducati, quando era in lotta per le prime posizioni.

Fuori dal podio, quarto posto per Franco Morbidelli (Ducati VR46), seguito da Fabio Quartararo, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini, Luca Marini, Brad Binder e Ai Ogura. Undicesimo Marco Bezzecchi con l’Aprilia.

“Oggi ho cambiato l’approccio alla gara dopo l’errore di ieri. Ho attaccato sin dall’inizio e ho fatto quello che mi ero promesso. Abbiamo disputato una grande gara e, come team indipendente, vincere qui è un risultato straordinario. Ora ci godiamo queste ultime due gare”, ha dichiarato Alex Marquez al termine della corsa.

Con questo successo, Marquez sale a 413 punti in classifica generale, mentre Marc Marquez resta in testa con 545. Bezzecchi conserva la terza posizione a quota 291, con cinque punti di vantaggio su Bagnaia.