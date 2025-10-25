Bagnaia domina MotoGp Malesia: pole Ducati davanti ad Alex Marquez

Pecco Bagnaia torna protagonista nel weekend di Sepang. Il pilota ufficiale Ducati conquista la pole position del Gran Premio della Malesia dopo essere passato dal Q1, fermando il cronometro sull’1:57.001.

Un giro perfetto che gli consente di precedere di soli 16 millesimi Alex Marquez e di 0.158 Franco Morbidelli, completando così una prima fila tutta Ducati. Un risultato che conferma la superiorità della casa di Borgo Panigale, anche in assenza del campione del mondo Marc Marquez, fermo fino a fine stagione.

In seconda fila si schierano Fabio Quartararo, Pedro Acosta — autore di una caduta nel finale del turno — e Fermin Aldeguer, mentre la terza fila sarà composta da Joan Mir, Fabio Di Giannantonio e Johann Zarco.

Più indietro Marco Bezzecchi, che con la sua Aprilia non è riuscito a superare il Q1 e scatterà dalla quattordicesima posizione in griglia.