Verissimo, gli ospiti e le interviste di oggi domenica 12 ottobre su Canale 5
Oggi, domenica 12 ottobre, torna su Canale 5 Verissimo con un nuovo appuntamento del weekend condotto da Silvia Toffanin, che celebra i suoi vent’anni alla guida del celebre talk show. Anche questa settimana il programma accoglie grandi nomi del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport, pronti a raccontarsi in modo autentico e personale.
Tra gli ospiti più attesi ci sarà Ornella Muti, icona intramontabile del cinema italiano, che ripercorrerà le tappe più significative della sua carriera e della sua vita privata. A seguire, spazio a un altro mito: Patty Pravo, oggi protagonista su Canale 5 come giudice del talent musicale Io Canto Family.
A Verissimo sarà presente anche Miriam Leone, che dal 16 ottobre tornerà al cinema con il film Amata. L’attrice condividerà con il pubblico emozioni e curiosità legate al nuovo progetto cinematografico.
Non mancherà un momento dedicato allo sport con Mattia Bottolo, campione della Nazionale Maschile di Volley, reduce dai recenti Mondiali. Inoltre, Paola Caruso porterà la sua testimonianza personale in un’intervista intensa e toccante.
Nel corso della puntata, Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, coppia nata a Uomini e Donne, racconteranno al pubblico le emozioni del loro recente matrimonio, ripercorrendo la loro storia d’amore nata davanti alle telecamere.
Infine, in studio ci sarà Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, la donna trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste. L’uomo, attualmente unico indagato per la morte della moglie, parlerà della sua verità e del dolore che accompagna ancora oggi questa vicenda.