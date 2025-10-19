Che Tempo Che Fa: ospiti, interviste e sorprese di oggi domenica 19 ottobre su NOVE

Stasera, domenica 19 ottobre, dalle ore 19:30 in diretta su NOVE e in streaming su discovery+, torna l’appuntamento con “Che Tempo Che Fa”, il talk show di Fabio Fazio affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

La puntata di oggi promette grandi emozioni con un’ospite d’eccezione: Bruce Springsteen. Il leggendario rocker sarà in studio insieme all’attore Jeremy Allen White per presentare in anteprima il film “Springsteen: Liberami dal Nulla”, in uscita al cinema il 23 ottobre. L’attore, vincitore di tre Golden Globe e due Emmy Awards, interpreta il Boss in una pellicola diretta da Scott Cooper e ispirata al libro di Warren Zanes “Liberami dal nulla. Bruce Springsteen e Nebraska”. Il film racconta la nascita di “Nebraska”, l’album acustico del 1982 che segnò una svolta nella carriera di Springsteen, oggi icona mondiale con oltre 140 milioni di dischi venduti, 20 Grammy, un Oscar e due Golden Globe.

Tra gli altri ospiti anche Virginia Raffaele, Aldo Baglio e Diego Abatantuono, protagonisti del nuovo film di Riccardo Milani, “La vita va così”. Il film, ispirato alla storia vera del pastore sardo Ovidio Marras, arriverà nelle sale il 23 ottobre dopo aver inaugurato fuori concorso la 20ª Festa del Cinema di Roma.

Spazio anche alla cultura e all’attualità con Pupi Avati, premiato con il David di Donatello alla carriera e autore del libro “Rinnamorarsi. Cronaca di sentimenti veri e immaginari”; padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia di Gaza; Chiara Amirante con il volume “Liberi di amare. La vocazione”; Don Davide Banzato; il virologo Roberto Burioni; il fisico Carlo Rovelli con il suo nuovo saggio “Sull’eguaglianza di tutte le cose – Lezioni americane”; la giornalista Cecilia Sala; l’editorialista Massimo Giannini, conduttore di “Circo Massimo” su NOVE; Francesco Costa, direttore de il Post; Marco Varvello e Michele Serra.

A concludere la serata ci sarà come sempre “Che Tempo Che Fa – Il Tavolo”, con la partecipazione di Mara Venier, Francesco Gabbani – nuovo giudice di X-Factor e in radio con “Dalla mia parte” – Nino Frassica, Mara Maionchi, Mago Forest, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Aldo Vitali, direttore di TV Sorrisi e Canzoni e organizzatore del primo Festival dello Spettacolo (dal 24 al 26 ottobre a Milano), insieme a Diego Abatantuono, Gigi Marzullo e Giucas Casella.