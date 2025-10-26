Lazio-Juventus, big match all'Olimpico: orario, formazioni ufficiali e dove vedere la partita in tv e streaming

Grande sfida all’Olimpico di Roma per l’ottava giornata di Serie A. Oggi, domenica 26 ottobre, la Lazio di Maurizio Sarri affronta la Juventus di Igor Tudor in un match che promette spettacolo e punti pesanti per la classifica.

I biancocelesti arrivano dal pareggio a Bergamo contro l’Atalanta, chiuso sullo 0-0, mentre i bianconeri sono reduci da una settimana complicata: prima la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid (1-0, rete di Bellingham), poi il ko in campionato a Como per 2-0.

Il fischio d’inizio di Lazio-Juventus è in programma oggi alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn, disponibile su smart tv e in streaming sulla piattaforma ufficiale.

Probabili formazioni

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Tudor.

Una sfida ad alta intensità tra due squadre che cercano riscatto e continuità, con l’Olimpico pronto a spingere la Lazio e la Juventus determinata a tornare al successo.