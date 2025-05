Lazio-Juventus Serie A oggi alle 18: formazioni ufficiali, orario e dove vedere il match in tv e streaming

La sfida Lazio-Juventus apre il sabato della 36ª giornata di Serie A e si gioca oggi, sabato 10 maggio, alle ore 18:00 allo stadio Olimpico. In palio punti pesanti per la corsa al quarto posto, ultimo valido per la qualificazione alla prossima Champions League. Lazio, Juventus e Roma sono appaiate a 63 punti, rendendo lo scontro diretto tra biancocelesti e bianconeri un vero e proprio spareggio per l’Europa che conta.

La Lazio allenata da Marco Baroni dovrà fare a meno di Tavares, con Pellegrini titolare a sinistra. In avanti, Dia è favorito su Pedro nel ruolo di centravanti. La Juventus di Igor Tudor, ex allenatore della Lazio, punterà su un tridente offensivo composto da Nico Gonzalez, Conceicao e Kolo Muani.

Probabili formazioni Lazio-Juventus (ore 18:00):

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. BaroniJuventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Veiga, Kalulu; Weah, Locatelli, Thuram, McKennie; Nico Gonzalez, Conceicao; Kolo Muani. All. Tudor

Dove vedere Lazio-Juventus in diretta e streaming:La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e per gli abbonati Sky con il pacchetto Zona DAZN anche al canale 214. Sarà visibile anche in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

