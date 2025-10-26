Real Madrid-Barcellona: orario, formazioni e dove vedere il Clasico di Liga in tv e streaming

È tempo di Clasico in Liga. Oggi, domenica 26 ottobre, il Real Madrid ospita il Barcellona al Santiago Bernabeu per il big match della decima giornata del campionato spagnolo. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming, con la possibilità di seguirla anche in chiaro.

I Blancos di Xabi Alonso arrivano all’appuntamento dopo la vittoria in Champions League contro la Juventus, decisa dal gol di Bellingham. In campionato, il Real ha superato il Getafe in trasferta con lo stesso risultato, mantenendo la vetta della classifica con 24 punti.

Leggi anche Real Madrid-Juventus 1-0: Bellingham decide, Di Gregorio super ma non basta ai bianconeri

Il Barcellona di Hansi Flick ha invece travolto l’Olympiacos per 6-1 in Champions e in Liga ha battuto il Girona per 2-1 al Camp Nou. I blaugrana inseguono a due lunghezze di distanza dal Real, rendendo il Clasico una sfida diretta per il primo posto.

La partita tra Real Madrid e Barcellona è in programma oggi, domenica 26 ottobre alle ore 16.15.

Probabili formazioni

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Asencio, Militao, Carreras; Bellingham, Tchouameni, Guler; Mastantuono, Mbappé, Vinicius Jr.

Barcellona (4-3-3): Szczesny; Koundé, Cubarsi, Garcia, Balde; De Jong, Casado, Pedri; Yamal, Ferran Torres, Rashford.

Dove vedere Real Madrid-Barcellona

Il Clasico sarà trasmesso in diretta televisiva su Dazn, accessibile tramite smart tv. La partita sarà disponibile anche in chiaro su Italia 1 e in streaming su Dazn e Mediaset Infinity.