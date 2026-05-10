Barcellona-Real Madrid, il Clasico in diretta tv e streaming anche in chiaro

Anna Spiotta | 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Barcellona e Real Madrid si sfidano oggi al Montjuic per il Clasico della Liga. I blaugrana arrivano con 11 punti di vantaggio sui rivali e cercano un altro successo davanti al proprio pubblico.

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La Liga propone uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Oggi, domenica 10 maggio, il Barcellona riceve il Real Madrid nella 35ª giornata del campionato spagnolo. La sfida si gioca allo stadio Montjuic con calcio d’inizio fissato alle ore 21.

I blaugrana guidati da Flick si presentano all’incontro dopo il successo ottenuto sul campo del Getafe. Il Real Madrid, allenato da Arbeloa, arriva invece dalla vittoria nel derby contro l’Espanyol e da giorni agitati dopo il caso legato alla rissa che ha coinvolto Valverde e Tchouameni.

La classifica sorride al Barcellona, primo con 88 punti e avanti di 11 lunghezze sui Blancos quando mancano poche giornate alla fine del torneo.

Queste le probabili formazioni del Clasico.

Barcellona (4-2-3-1) Joan Garcia; Eric Garcia, Martin, Cubarsì, Cancelo; Gavi, Pedri; Bardghji, Dani Olmo, Fermin Lopez; Lewandowski. Allenatore Flick.

Real Madrid (4-3-3) Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Thiago Pitarch, Bellingham, Camavinga; Brahim Diaz, Mbappé, Vinicius. Allenatore Arbeloa.

La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn, disponibile tramite smart tv e piattaforma streaming. Il match sarà visibile anche in chiaro su Rete4 e online attraverso Mediaset Infinity.
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