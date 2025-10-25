Sinner in corsa per il titolo a Vienna: quanto guadagna se vince il torneo?

Jannik Sinner è a un passo dalla finale dell’Atp 500 di Vienna, dove oggi, sabato 25 ottobre, affronta l’australiano Alex De Minaur, numero sette del mondo. Il match, trasmesso in diretta tv e streaming, vale non solo l’accesso all’ultimo atto del torneo, ma anche punti preziosi per il ranking mondiale e un ricco premio economico.

Il tennista azzurro punta a ridurre il distacco dal numero uno Carlos Alcaraz, ma il torneo austriaco offre anche un montepremi che rende la posta in gioco ancora più alta. Grazie al percorso finora impeccabile, Sinner si è già assicurato oltre 146 mila euro, cifra che può aumentare sensibilmente in caso di successo.

Con l’accesso alla finale, l’italiano porterebbe a casa circa 275 mila euro. Ma se dovesse conquistare il titolo, il premio totale salirebbe fino a oltre 511 mila euro, un bottino che confermerebbe il suo straordinario 2025.

Di seguito, tutte le cifre del montepremi dell’Atp 500 di Vienna:

• Gettone di partecipazione: 21.345 euro• Ottavi di finale: 40.025 euro• Quarti di finale: 74.980 euro• Semifinale: 146.765 euro• Finale: 275.390 euro• Vittoria del torneo: 511.835 euro

Un percorso da protagonista per Sinner, che continua a inseguire il successo a Vienna con determinazione e una posta in gioco sempre più importante.