Quanto guadagna Jannik Sinner se vince la finale degli Australian Open 2025

Jannik Sinner, dopo aver superato Ben Shelton in semifinale, si prepara ad affrontare Alexander Zverev nella finale degli Australian Open 2025, in programma il 25 gennaio. L'azzurro, che difende il titolo conquistato lo scorso anno, punta a ottenere non solo il prestigioso trofeo, ma anche un ricco premio in denaro.

Il montepremi complessivo del torneo australiano nel 2025 è di 96,5 milioni di dollari australiani (circa 58 milioni di euro), con un incremento di quasi 10 milioni rispetto all'edizione precedente. In caso di vittoria, Sinner potrebbe incassare 3,5 milioni di dollari australiani, equivalenti a circa 2,1 milioni di euro. Solo raggiungendo la finale, il tennista altoatesino ha già garantito un assegno di 1 milione e 140mila euro.

Ecco una panoramica dei premi garantiti per ogni turno superato:

Semifinali: 1.100.000 dollari australiani (circa 661mila euro)

Quarti di finale: 665.000 dollari australiani (circa 400mila euro)

Ottavi di finale: 420.000 dollari australiani (circa 252mila euro)

Terzo turno: 290.000 dollari australiani (circa 174mila euro)

Secondo turno: 200.000 dollari australiani (circa 120mila euro)

Primo turno: 132.000 dollari australiani (circa 79mila euro)

In carriera, Jannik Sinner ha accumulato finora 37,2 milioni di dollari in premi, e la possibilità di aggiungere ulteriori 2,1 milioni di euro rafforzerebbe ulteriormente la sua posizione tra i migliori tennisti al mondo. La finale contro Zverev promette emozioni, gloria e un premio che consacrerebbe ancora una volta l'azzurro tra i grandi dello sport.

Jannik Sinner vola in finale agli Australian Open 2025: battuto Shelton in semifinale - Jannik Sinner conquista la finale agli Australian Open 2025 dopo aver sconfitto Ben Shelton in semifinale con un netto 7-6 (7-2), 6-2, 6-2 in 2h35'. Il numero 1 del mondo, che difende il titolo, ha dominato l'americano, numero 21 del tabellone, superando una fase iniziale difficile nel primo set.

Sinner-Shelton: orario, precedenti e dove vedere la semifinale degli Australian Open - Jannik Sinner sfida Ben Shelton oggi, venerdì 24 gennaio, nella semifinale degli Australian Open. L'azzurro, dopo aver superato Alex De Minaur nei quarti di finale, si prepara ad affrontare il tennista statunitense, numero 20 del ranking mondiale, che nei quarti ha eliminato Lorenzo Sonego in quattro set.

Sinner domina De Minaur e raggiunge la semifinale degli Australian Open 2025 - Jannik Sinner conquista un'impressionante vittoria contro Alex De Minaur nei quarti di finale degli Australian Open 2025, battendo l'australiano con un netto 6-3, 6-2, 6-1 in 1 ora e 47 minuti. Con questa vittoria, il numero 1 del mondo, detentore del titolo, accede alla semifinale dove incontrerà lo statunitense Ben Shelton, che ha eliminato Lorenzo Sonego.