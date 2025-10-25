MotoGP Malesia: Bagnaia domina la Sprint e conquista la pole a Sepang

Pecco Bagnaia è tornato protagonista in Malesia. Il pilota della Ducati ha dominato la gara Sprint di Sepang e si è assicurato anche la pole position nelle qualifiche del sabato 25 ottobre, firmando il miglior tempo in 1’57”001 dopo essere passato dal Q1.

Bagnaia ha preceduto di soli 16 millesimi Alex Marquez e di 158 millesimi Franco Morbidelli, componendo così una prima fila tutta Ducati. Un risultato che conferma la forza della casa di Borgo Panigale, in un weekend segnato dall’assenza del campione del mondo Marc Marquez, fuori fino a fine stagione.

In seconda fila partiranno Fabio Quartararo con la Yamaha, Pedro Acosta (caduto nel finale di turno) e Fermin Aldeguer su Ducati Gresini. Terza fila per Joan Mir (Honda), Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e Johann Zarco (Honda LCR).

Più indietro Marco Bezzecchi, che con la sua Aprilia non è riuscito a superare il Q1 e scatterà dalla quattordicesima posizione. Alle sue spalle si posizionano Raul Fernandez, Miguel Oliveira e Ai Ogura, mentre chiudono la griglia Enea Bastianini, Somkiat Chantra, Lorenzo Savadori, Michele Pirro e Augusto Fernández.

Griglia di partenza del GP della Malesia:

1. Francesco Bagnaia (Ducati)

2. Alex Marquez (Ducati Gresini)

3. Franco Morbidelli (Ducati VR46)

4. Fabio Quartararo (Yamaha)

5. Pedro Acosta (KTM)

6. Fermin Aldeguer (Ducati Gresini)

7. Joan Mir (Honda)

8. Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46)

9. Johann Zarco (Honda LCR)

10. Andrea Dovizioso (Yamaha)

11. Jack Miller (Yamaha Pramac)

12. Pol Espargaro (KTM Tech3)

13. Luca Marini (Honda)

14. Marco Bezzecchi (Aprilia)

15. Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse)

16. Miguel Oliveira (Yamaha Pramac)

17. Ai Ogura (Aprilia Trackhouse)

18. Andrea Dovizioso (KTM)

19. Enea Bastianini (KTM Tech3)

20. Somkiat Chantra (Honda LCR)

21. Lorenzo Savadori (Aprilia)

22. Michele Pirro (Ducati)

23. Augusto Fernández (Yamaha)