MotoGp Germania - Martin conquista la Sprint - Terzo Bagnaia

Quarto posto per Enea Bastianini, seguito da Franco Morbidelli e da Marc Marquez, che ha stretto i denti nonostante il dolore in seguito alla caduta di ieri.

Settimo posto per Maverik Vinales, seguito da Brad Binder, Alex Marquez e Marco Bezzecchi a chiudere la top 10

Spettacolo - Il leader del mondiale di MotoGp Jorge Martin ha vinto la gara Sprint del Gp della Germania sul circuito del Sachsenring, precedendo sul traguardo Miguel Oliveira e Pecco Bagnaia. Quarto posto per Enea Bastianini, seguito da Franco Morbidelli e da Marc Marquez, che ha stretto i denti nonostante il dolore in seguito alla caduta di ieri. Settimo posto per Maverik Vinales, seguito da Brad Binder, Alex Marquez e Marco Bezzecchi a chiudere la top 10.