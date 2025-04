MotoGP Qatar: Marquez domina la Sprint, doppietta Ducati con Alex secondo, Bagnaia solo ottavo

Marc Marquez conquista la Sprint Race del GP del Qatar, quarta tappa del Mondiale MotoGP 2025. Il pilota spagnolo della Ducati ufficiale parte dalla pole e chiude davanti a tutti, tornando in testa alla classifica iridata con 98 punti. Alle sue spalle il fratello Alex Marquez, secondo con la Ducati Gresini, ora a quota 96 punti nel Mondiale.

Terzo posto per Franco Morbidelli su Pramac, che completa un podio tutto Ducati. Straordinario quarto Fermin Aldeguer, seguito da Fabio Quartararo finalmente competitivo con la sua Yamaha. Sesta piazza per Fabio Di Giannantonio, poi Ai Ogura settimo con l’Aprilia.

Pecco Bagnaia, dopo la caduta in qualifica e l’undicesima posizione in griglia, non va oltre l’ottavo posto. Nono Marco Bezzecchi (Aprilia), decimo Maverick Vinales (KTM).

Top 10 Sprint Race GP Qatar:

Marc Marquez (Ducati) Alex Marquez (Ducati) Franco Morbidelli (Ducati) Fermin Aldeguer (Ducati) Fabio Quartararo (Yamaha) Fabio Di Giannantonio (Ducati) Ai Ogura (Aprilia) Francesco Bagnaia (Ducati) Marco Bezzecchi (Aprilia) Maverick Vinales (KTM)

