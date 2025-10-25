Tragedia al Pantheon: turista giapponese cade dal muro e muore sul colpo

Un turista giapponese di circa 70 anni è morto nella serata di ieri dopo una tragica caduta dal muro perimetrale del Pantheon, nel cuore di Roma. L’incidente è avvenuto intorno alle 21.50, quando l’uomo, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato da un’altezza di circa sette metri.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118 e dei vigili del fuoco, che hanno dovuto forzare il cancello d’ingresso esterno per poter accedere all’area del monumento. Una volta raggiunto il punto della caduta, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del turista.

Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine e la polizia di Roma Capitale, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un gesto volontario o di un incidente.