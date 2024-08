Ibiza: Giovane Turista Britannica Cade dal Balcone e Muore a 19 Anni

Emma Ramsay, una giovane studentessa britannica di 19 anni, ha perso la vita dopo essere caduta dal balcone del suo hotel a Ibiza durante una vacanza con le amiche. L'incidente è avvenuto nella zona di San Antonio nelle prime ore del mattino del 20 agosto 2024, quando la ragazza si è sporta troppo dal balcone del suo alloggio. Nonostante l'intervento immediato dei soccorsi, ogni tentativo di rianimarla è risultato vano.

Emma, originaria di Hamilton, Scozia, si trovava sull'isola spagnola per godersi qualche giorno di spensieratezza insieme alle amiche, condividendo sui social momenti di gioia e divertimento poche ore prima della tragedia. La giovane era una studentessa di legge alla Strathclyde University e la notizia della sua morte ha scosso profondamente familiari e amici. La madre, in un post commovente, ha espresso il suo immenso dolore per la perdita della figlia.