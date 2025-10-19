Amici 25, ospiti e anticipazioni della puntata di oggi 19 ottobre su Canale 5

Oggi, domenica 19 ottobre, alle ore 14 su Canale 5 torna un nuovo appuntamento con Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. La puntata promette grandi emozioni tra ospiti d’eccezione, sfide e tanta musica.

Prosegue il percorso dei 18 allievi all’interno della scuola. Per la squadra di Rudy Zerbi gareggiano Penelope, Plasma, Riccardo e Valentina. Con Lorella Cuccarini ci sono Michele e Michelle, mentre Anna Pettinelli segue Flavia, Frasa, Gard e Opi. Per il ballo, Alessandra Celentano guida Emiliano, Maria Rosaria e Tommaso; Emanuel Lo allena Alessio; infine, sotto la guida di Veronica Peparini ci sono Alex, Anna, Matilde e Pierpaolo.

Tra gli ospiti musicali della puntata, torna in studio Irama, che presenta il brano “Tutto tranne questo”, tratto dal nuovo album “Antologia della vita e della morte” pubblicato il 17 ottobre per Warner Music Italy. L’artista, con oltre 2,5 miliardi di streaming, sarà anche giudice della gara di canto.

A valutare la gara di ballo ci sarà la ballerina e coreografa Anbeta Toromani, mentre sul palco si esibirà la cantautrice Chiamamifaro con il suo nuovo singolo “Foglie”, uscito il 10 ottobre per Sony Music Italy.

Due le sfide previste nella puntata: Opi per il canto, giudicata dal produttore discografico Carlo Di Francesco, e Alex per il ballo, valutato dalla ballerina di danze latino-americane Francesca Tocca.